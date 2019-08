$!El 22% de los hombres sin estudios universitarios no tienen trabajo

Solo el 78% de los hombres, entre 25 y 54 años, que nunca asistieron a la universidad estaban empleados en 2016, el último año para el cual hay datos disponibles en la Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense. Eso contrasta con alrededor del 90% para aquellos que tienen al menos un año de universidad y es un gran cambio desde la década de 1950, cuando las tasas de empleo para hombres universitarios y no universitarios eran las mismas.

De acuerdo a un artículo publicado por The Conversation, una fuente de noticias, análisis y comentarios de expertos académicos, la tasa de desempleo ha caído al nivel más bajo en el último medio siglo. O al menos un grupo de estadounidenses se está quedando atrás: concretamente aquellos hombres que no fueron a la universidad.

Empleo vs. Desempleo

En la década de 1950 no había una brecha en el empleo basada en la educación. Alrededor del 90% de los hombres de entre 25 y 54 años, independientemente de si fueron a la universidad, estaban empleados. Eso comenzó a cambiar en los años 70 y 80 a medida que los hombres no universitarios dejaron la fuerza laboral.

Una de las medidas más importantes de una economía es la cantidad de empleos que está creando, generalmente medida por la tasa de desempleo. El último informe de empleos en Estados Unidos, que salió el 1 de junio, mostró que la tasa descendió al 3.8% en mayo, la más baja desde el 2000. Si cae más, será la más baja desde 1969. De todas formas, la tasa de desempleo no cuenta la historia completa porque solo incluye a las personas que buscan trabajo activamente. Las personas que informan no haber buscado trabajo en las cuatro semanas anteriores quedan completamente excluidas de este número. La tasa de empleo, que es la proporción de los que realmente están empleados, captura la imagen completa y los números son claros.

Un modelo de la economía

Según el artículo publicado en The Conversation, aquí el punto clave son los salarios. Para determinar si la brecha en la tasa de empleo se debió a factores relacionados con la oferta de trabajadores (videojuegos y bienestar) o la demanda, el comercio y los robots, se construyó y calibró un modelo económico para dar con una respuesta. Aunque un modelo económico no es la realidad ni es infalibles, en este caso se determinó que la mayor parte de la culpa se debe a factores del lado de la demanda como el comercio y la automatización, no a los videojuegos. En este caso la conclusión es que, si el gobierno estadounidense quiere que más de estos hombres vuelvan a la fuerza laboral, debe centrarse en estimular la demanda o ayudar a las personas a aprender nuevas habilidades.