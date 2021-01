El ABC del reciclaje para un 2021 (y resto de la vida) más sostenible

Es probable que muchas personas quieran llevar una vida sostenible, al menos en el tema del reciclaje, pero se pierden en el intento porque quizá se orientan de quienes no saben, encuentran contradicciones en los tutoriales que abundan en internet y otras cosas más.

Lo primero que hay que saber es que ser sostenible va más allá de reciclar, aunque este punto es de vital importancia; y lo segundo es que no es una tendencia chula que abarca la moda, la decoración y otras vanidades que nos hacen felices. De la sostenibilidad depende que sigamos teniendo un planeta en el cual vivir, de modo que, si no has empezado a esforzarte para dar tu cuota, hoy te invitamos a comenzar con las orientaciones de Rosario Cuesta, una joven mujer comprometida con la vida y una pequeña empresa de reciclaje “7 AM Recycling”.

Para ella es importante que las personas sepan que el reciclaje forma parte de la cultura de las 3Rs, es decir, Reducir, Reutilizar y Reciclar, y tiene como objetivo principal modificar nuestros hábitos de consumo para llevar una vida más sostenible, así como promover el cuidado del medioambiente.

Es un proceso que va desde lo personal hasta lo industrial. El punto de enfoque es aprovechar los residuos y convertirlos en materia prima para nuevos productos; ahora bien, para que este proceso sea efectivo debe hacerse una separación correcta de los materiales desde el inicio.

“Algo que las personas confunden con reciclaje es cuando reutilizan algún artículo que ya está para desechar y le dan una nueva vida útil, eso es diferente; reciclaje sería por ejemplo fabricar tela a partir de botellas plásticas y producir trajes de baño, tenis, o ropa deportiva”, explica Cuesta.

Orientaciones para no perderse en el intento