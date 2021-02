$!El aburrimiento ¿bueno o malo para los niños?

En nada significa que hay que saturarlos de deberes y actividades, ya que los agotaría mental y físicamente. De lo que se habla es de gestionar un equilibrio en el que también haya espacio para aburrirse.

Los niños necesitan más estimulación para no aburrirse, mientras que las generaciones anteriores aprendieron a usar herramientas diferentes y más allá de la red, explica el doctor Sandi Mann, el profesor de psicología en la Universidad de Central Lancashire y autor de "The Science of Boredom: Why Boredom is Good" (La ciencia del aburrimiento: por qué el aburrimiento es bueno).

Su respuesta fue publicada en un artículo de la BBC, donde la académica Teresa Belton, también opina que "el aburrimiento es potencialmente la chispa que necesitamos para ser creativos... los niños necesitan tener tiempo para imaginar y para seguir sus propios procesos de pensamiento o para asimilar sus experiencias a través del juego o simplemente observando el mundo que los rodea".