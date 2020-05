$!El arte de la manipulación de los más pequeños

“Miguel Angel era el más pequeño de mis tres hijos; lloraba cada vez que su padre y yo queríamos salir, no importaba la hora; todavía con siete años lo hacía, a veces me iba y lo dejaba con la niñera y, cuando regresaba estaba ardiendo en fiebre, así que dejé de salir de noche y cuando quería ir a algún lado siempre me lo llevaba, me sentía muy mal y no podía con el remordimiento de conciencia”. Esta historia la cuenta Milagros, una madre de tres hijos hoy ya adultos, pero que experimentó como madre lo difícil que es lidiar con un niño manipulador.

Manipular es cuando una persona, sin importar la edad, ejerce una presión sobre alguien para lograr algo y, si los padres lo permiten, un niño en sus primeros meses puede lograr que los padres hagan lo que quiere a través del llanto. Muchos experimentos han comprobado que el niño, desde su nacimiento, puede llegar a manipular a través del llanto. De esta manera los niños dejan de comer ciertos alimentos, se duermen a la hora que prefieren o pasan más horas de lo debido cargados en brazos. Los niños más grandecitos, en edad preescolar y primaria, pueden llegar a manipular de otras maneras como: hablando mentiras, expresando dolor de cabeza, dolor de estómago e incluso manifestando fiebre.

Margarita Heinsen, pedagoga y directora de Didáctica, explica que los padres, para evitar caer en el juego de la manipulación, deben conocer muy bien a sus hijos. Cuando están pequeños es normal que lloren si tienen alguna necesidad básica, pero ya más tarde, conforme se acercan al primer año, los padres deben saber reconocer cuándo el bebé tiene una necesidad real o intenta lograr que el adulto ceda ante sus peticiones.

Existen además otro tipo de situaciones que parecerían manipulación pero están relacionadas con la frustración del niño en determinado momento, como por ejemplo no poder alimentarse cuando tiene hambre o no poder descansar cuando tiene sueño porque está fuera de casa en horarios nocturnos. “Hay que saber distinguir entre manipulación y si el niño está cansado, por eso cuando conoces a tu hijo puedes abordar de mejor manera la situación”, explica Heinsen.