El arte de sembrar suculentas, una actividad que brinda bienestar

En tu perfil de instagram es notoria tu pasión por las suculentas ¿cómo nace?

Siempre me ha gustado cultivar plantas especialmente aromáticas, hace un par de años me llamaron la atención las suculentas pero no sabía dónde conseguirlas, empecé a coleccionar virtualmente en mi muro de Pinterest las que más me gustaban hasta que pude comprar la primera en una feria de plantas en el Jardín Botánico Nacional y de ahí me enamoré del cuidado de ellas.

¿Cuáles variedades tienes?

Tengo varios géneros, entre ellas las Echeverias, son la mayoría, Sedums, Crassulas, Graptopetalum, Haworthias, Senecio, entre otras.