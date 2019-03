$!El camino hacia la igualdad de género a través de la innovación

Y cuando la Organización Mundial de la Naciones Unidas, en su segmento para la mujer habla de innovación, se refiere a nuevos instrumentos sociales, justos, tanto para mujeres como para hombres. Lo mismo: ningún género por encima del otro. Transformar las sociedades hasta tener políticas que no discriminen. El acceso a las nuevas tecnologías y el aprendizaje electrónico debe ser una realidad en las aulas, también para las niñas, de manera que esté en sus manos la posibilidad del diseño de herramientas que ayuden a eliminar los obstáculos que limitan su desarrollo personal, profesional y social. ¿La meta? Cumplir con la agenda de igualdad de género de 2030.

La lucha es ardua, se ha logrado mucho, pero aún quedan tareas pendientes. La igualdad de género persigue objetivos claros y reales en pos del bienestar de la mujer como persona, como ser humano y como profesional. No se trata de una lucha para definir qué género es más fuerte o más débil o cuál es mejor o peor.

No dar nada por sentado

A pesar de la avalancha de información y el uso masivo de las redes sociales no todas las historias reales son escuchadas. Es necesario poner la conversación sobre la mesa y ser parte de ella para ayudar a conocer la realidad de muchas niñas y mujeres cuyas necesidades básicas no son atendidas o que no tienen los medios para conseguir una vida de progreso y de calidad.

“El progreso y un desarrollo real sólo serán posibles si todas las personas disfrutan de idénticos derechos y oportunidades para prosperar”.

Así, la igualdad debe ser una realidad en todas partes del mundo y debe abarcar cada aspecto de la cotidianidad.