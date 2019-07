$!El cáncer de colon, un mal que crece entre los jóvenes

El cáncer nos persigue, cada vez, con más furia. Rompe historiales y sorprende a los más estudiosos. Lamentablemente, los pacientes más jóvenes y sus médicos pasan por alto los síntomas debido a la edad, porque tradicionalmente afectaba a personas de edad avanzada, no así en la actualidad. La edad promedio de diagnóstico ha disminuido de 67 a 63 años. No obstante, un número creciente de personas jóvenes entre 30 y 40 años están siendo diagnosticados con esta enfermedad.

Para el doctor Juan Nogueras, cirujano colorrectal de Cleveland Clinic Florida, existen algunas posibles razones, pero que no alcanzan a una respuesta definitiva. La teoría es que proviene de una acumulación de mutaciones que pueden volverse cancerosas con el paso del tiempo; por lo tanto, se cree que el riesgo de cáncer aumenta con la edad.

“La incidencia en pacientes más jóvenes no se debe al chequeo médico, ya que el Colegio Americano de Gastroenterología recomienda una primera colonoscopia a los 50 años. Sabemos que las personas más jóvenes con factores de riesgo genético, enfermedad intestinal inflamatoria o colitis ulcerativa tienen un mayor riesgo. Pero no se han incluido estos grupos de mayor riesgo, así que estos no contribuyen con esta nueva tendencia”, aclara Nogueras.

Lamenta que los pacientes más jóvenes y sus médicos pasan por alto los síntomas debido a la edad. Si existe un cambio en los hábitos intestinales, dolor abdominal, sangrado rectal, debe solicitar una colonoscopia a su médico, aconseja el doctor.