¿El cáncer de mama también afecta a hombres?

La sola palabra cáncer debe ser una luz parpadeante que nos mantenga en alerta, no para pánico sino para tomar medidas de precaución constante. Hoy se conmemora el Día Mundial de Cáncer de Mama y con él se recuerda a los que murieron en el intento porque ya no hubo otra alternativa, pero también a los que viven porque a la primera señal hicieron una cita médica por amor a la vida. No debemos dormirnos, vivimos en un tiempo en el que tanto hombres como mujeres debemos procurar nuestro bienestar, haciéndole frente con el conocimiento y la acción a este mal letal.

Entre las tantas dudas que surgen al hablar del tema es si es una enfermedad exclusiva de la población femenina, no lo es. A pesar de que la mujer es la más atacada por la patología, el hombre no está exento de padecerla, pues tal como explica la doctora María de la Rosa hay evidencias científicas que avalan que un 1% de la población masculina presenta cáncer de mama. Aun cuando parezca un porcentaje bajo hay que ponerle atención porque es como un sorteo en el que todos estamos incluidos. Para su detección es el mismo proceso para ambos sexos y se recomienda el autoexamen tanto para el uno como para el otro todos los meses.