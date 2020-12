El chef Emil Vega tiene la solución ‘gourmet’ para tus cenas navideñas

Aunque este año nuestras Navidades van a ser un poco diferentes y el número de comensales se reducirá, las eternas preguntas de todos los años siguen ahí: ¿qué pongo de menú?, ¿qué cenamos en estas fiestas? Y sobre todo suele ser un dolor de cabeza si eres el anfitrión este año. Así que si no te apetece volverte loc@ eligiendo el menú ni tienes ganas de encerrarte en la cocina... ¿por qué no dejas que otros cocinen por ti? Pero si nos dan a elegir, quién mejor que el chef Emil Vega que, junto a Supermercados Nacional, ha preparado dos cortes de su marca El Criollo de Origen Nacional, sazonados como a los dominicanos nos gusta, listos para hornear y llevar a tu mesa. Si quieres saber más sobre su pierna y lomo de cerdo sazonados, él mismo nos cuenta por qué esta es la mejor elección para estas Navidades.

Dame una razón de peso para comprar dos cortes de cerdo tan tradicionales en la Navidad dominicana, listos para llevar.

Te voy a dar dos razones. La primera (y más importante) es que en esta nueva realidad conviene simplificarse y complicarse menos, dedicando más tiempo a lo que importa realmente: compartir. La segunda, todos sabemos que en ésta época la calle se torna intransitable, y ahora, con el toque de queda, el tránsito probablemente estará súper caótico.

Entre los 70 cortes de El Criollo de Origen Nacional, ¿cómo lograste seleccionar estos dos y porqué esos cortes concretamente?

La pierna fue fácil elegirla. Es una de las tradiciones dominicanas navideñas que más me gustan. Incluso el sazón lo mantuve totalmente criollo, ese saborcito nuestro es inmejorable. El lomo lo elegí por ser un corte ideal para reuniones más íntimas. Es bien magro y saludable, y si sigues las instrucciones del empaque su nivel de jugosidad te quedará maravilloso.

¿Qué has incluido en el sazón de cada uno de esos dos cortes para darle ese toque casero tradicional navideño?

Para la pierna, algunos de los héroes de nuestro sazón criollo: naranja agria, ajo y orégano, todos en perfecto balance. Para el lomo, la frescura del romero y el tomillo, conjugados con ajo, pimienta y sal.

¿Qué tan fácil será prepararlo en casa, qué has tenido en cuenta para que sea lo más sencillo posible para el consumidor?

Me junté en el equipo a realizar varias pruebas para lograr el balance perfecto en sabor, y siempre pensamos en que no te complicaras en esta Navidad, obteniendo excelentes resultados. El #CerdoElCriollo nunca ha sido congelado, por lo que su textura y jugosidad están intactas. Como ya vienen totalmente sazonados, solo tienes que retirar el empaque y llevar al horno, siguiendo las instrucciones.

¿El truco del chef para que quede jugoso por dentro y crujiente por fuera?

¡¡Sigue las instrucciones al pie de la letra!! : )

Con todas las medidas de seguridad sanitaria que necesitamos en estos momentos, esta se convierte además en una opción segura, ¿alguna recomendación más a tener en cuenta?

Definitivamente es súper seguro. Una de las cosas que más me enorgullece de @supernacional son sus estrictos estándares de calidad y protocolos de higiene y seguridad alimentaria. Te recomiendo que, al retirar tu corte del horno, permitas que repose por lo menos 10 minutos antes de rebanar.