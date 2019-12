$!El color del año 2020: el azul clásico

Similar al azul marino, no índigo y más brillante que el marino, el azul clásico evoca una sensación de vasta extensión, dijo Pressman sobre el tono también conocido como Pantone 19-4052.

Pressman y su equipo recorrieron los mundos del arte, la moda y la decoración del hogar, junto con el diseño comercial, gráfico e industrial, para encontrar la elección, como lo han hecho desde que Cerulean se convirtió en el color inaugural del año para el hito 2000.

Pero el azul clásico no se trata solo de nostalgia, dijo. Los creadores de todo el mundo están presentando tomas modernas de pistas, teléfonos móviles, electrodomésticos de cocina y la pintura de automóviles y motocicletas vanguardistas.

En el evento de lanzamiento, Pressman insistió en que el color no era un guiño al tono asociado con el Partido Demócrata, aunque sabía que la pregunta surgiría. “Este no fue un movimiento político para nosotros. Esto es global. No miramos el color a través de una lente política. Vemos nuestra vida a través de una lente colorida”, dijo.

Pantone eligió Living Coral para 2019 y Ultra Violet el año anterior.

Ya sea como un retroceso o un presagio de lo que vendrá, Azul Clásico recuerda cuando las cosas “parecían más simples, parecían más cómodas, pero al mismo tiempo no sugerían que se hiciera de la forma en que era entonces”, indicó Pressman.

Cerulean, que anunció el nuevo milenio, es el color del cielo durante el día, mientras que Classic Blue es el cielo al anochecer a medida que comienza la nueva década.

“Tiene profundidad, pero es un color de anticipación porque estamos mirando hacia el futuro”, dijo Pressman. “Se acabó el día. Estamos deseando que llegue la noche. ¿Qué va a venir?”

El azul clásico es un color vibrante pero no agresivo y fácilmente identificable. También se encuentra entre los pigmentos de antocianina de la naturaleza que poseen beneficios antioxidantes y otros beneficios para la salud.