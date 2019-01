$!El duelo y la escuela, ¿cómo ayudar a los niños?

Identificaron esta falta de capacitación como la principal barrera que les impedía llegar a los estudiantes de su clase y ofrecerles el apoyo que sabían que necesitaban. Preocupados porque harían o dirían algo incorrecto y solo empeorarían las cosas, algunos educadores optaron por no decir y no hacer nada.

En contraste, la preparación del maestro para apoyar a los estudiantes en duelo es poco común. En una encuesta reciente realizada por la Federación Estadounidense de Maestros y la Fundación New York Life, el 93 % de los maestros informaron que nunca recibieron capacitación sobre cómo apoyar a los estudiantes en duelo.

La necesidad de que los adultos de confianza reconozcan su pérdida, una expresión genuina de simpatía y una oferta de asistencia es a menudo lo que los estudiantes buscan en las escuelas después de una pérdida importante, pero que no necesariamente reciben.

Las consecuencias de la inacción

Decir nada es decirles mucho a los niños en duelo; con el silencio lo que estás comunicando es que los adultos no son conscientes, no están interesados ​​o no están dispuestos a ayudar.

Deja a los niños confundidos sobre lo que ha sucedido y sobre cómo reaccionar. Los deja sin apoyo y esto los obliga a llorar solos. Los adultos deben comunicarse con los niños en duelo y hacerles saber que están conscientes y preocupados y que están disponibles para brindar apoyo y asistencia.