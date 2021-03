$!El glaucoma también afecta a los jóvenes

El glaucoma juvenil se define como el tipo que surge después de los tres años y antes de los 40. Entre sus características, la también cirujana refractiva cita el aumento de la presión intraocular grave y de progresión rápida que provoca la excavación del nervio óptico y, en el peor de los casos si no se recibe el tratamiento adecuado, una marcada discapacidad visual.

Según datos ofrecidos por la Organización Mundial de la Salud, alrededor de 60 millones de personas en el ámbito mundial sufren de glaucoma. Si bien es cierto que a partir de los 40 años es cuando se corre mayor riesgo de desarrollar esta enfermedad, una de las principales causas de ceguera evitable en el mundo, eso no quiere decir que los jóvenes estén exentos de padecerla. Así lo advierte la oftalmóloga Claridanea García , creadora del espacio @oftalmologiard , a propósito de que hoy, 12 de marzo, se conmemora el Día Mundial del Glaucoma.

Sin importar la edad del paciente, este mal daña principalmente el nervio óptico, que es la estructura intraocular encargada de transmitir la información visual desde la retina hasta el cerebro. Si dicho nervio se ve afectado, dejará de transmitir información al cerebro y las imágenes dejarán de procesarse. “Cuando estoy explicándole a un paciente en consulta, me gusta usar la siguiente analogía: les digo que se imaginen una televisión que está en perfecto estado, pero el cable que transmite la electricidad se daña. Si eso sucediera, aunque esté conectada no funcionaría, porque la electricidad no llega”, dice, explicando que en ese caso la televisión es el globo ocular, el cable que conduce electricidad el nervio óptico y la fuente de electricidad el cerebro.

Uno de los mayores problemas del glaucoma es que es silente. En la mayoría de los casos presenta síntomas ya en etapas avanzadas, mientras que a veces hay señales propias de otras afecciones visuales, como ojos rojos ocasionales, lagrimeo excesivo, fotofobia, visión de relámpagos, disminución de agudeza visual y dolores de cabeza. Esa es la razón por la que se hace difícil identificarla por sí solos. “Casi de forma única, solo puede detectarse en una visita oftalmológica rutinaria, donde el profesional podrá notar si hay presión intraocular alta o alteraciones en la excavación del nervio óptico”, sostiene García.