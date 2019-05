$!El guiño saludable de la panadería

Estas no parecen dos palabras que puedan ir juntas en una oración y que tengan sentido completo, pues con toda esta corriente fitness todo lo que dice pan o harina hay que evitarlo.Por eso, cuando Javier comenta que hay que “mezclar la salud” en mi cabeza se colgó la interrogante, ¿será posible? Su respuesta es simple: “Igual que en todos los productos, como el vino, que hay buenos y hay malos, así hay que diferenciar la panadería buena de la menos buena. Un pan que está hecho en una hora, (afirma que esto es muy rápido), donde no da tiempo a degradarse los azúcares, donde el gluten es mayor, no es tan saludable”.

Otra forma de lograr que, por ejemplo, los panes dulces sean más saludables, es agregándoles frutas. En su presentación tenía una variedad preparados con frambuesa, mango y chinolas, y afirma que es una manera de lograr productos más sanos y también de aprovechar la variedad de frutas que tenemos, que son muchas. Una de nuestras ventajas sobre España, donde no se encuentran tanta diversidad como aquí ni en Sudamérica.

Gluten, sí o no

Un panadero no tiene opción. El gluten está presente sí o sí en el pan. Por eso, José Roldán se muestra escéptico ante las corrientes que venden el gluten como algo dañino, cuando en realidad no lo es. “La humanidad lleva comiendo pan toda la vida”, me dice, a modo de recordatorio, y continúa con su todo defensor: “todo lo malo no es por el pan ni muchísimo menos. Para mí no tiene ningún sentido, al menos que tengas una enfermedad de intolerancia al gluten. Pero el hecho de no comer gluten simplemente porque sea una moda, yo la verdad es que lo acepto pero no lo comparto”.