$!El libro biográfico de Meghan y Harry que tiene en alerta a la monarquía inglesa

Puede que Meghan y Harry hayan abandonado sus privilegios como parte de la familia real británica, pero esto no quiere decir que ya no sean foco de atención. Esta vez, son noticia por haber tomado una decisión que, de materializarse, podría no ser muy del agrado de la monarquía inglesa.

Fuentes del palacio han confirmado a la prensa británica que dos periodistas calificados como afines a los argumentos de los duques de Sussex, el británico Omid Scobie y la estadounidense Carolyn Durand, pretenden publicar un libro biográfico de 320 páginas sobre la pareja.

El libro, provisionalmente titulado ‘Thoroughly Modern Royals: The Real World Of Harry And Meghan’, estaba previsto para salir en junio editado por Dey Street Books, sin embargo, el coronavirus ha dado un giro a los planes, por lo que la nueva fecha de lanzamiento es el próximo 11 de agosto.

De acuerdo con el portal The Daily Mail, que se encuentra en la lista de medios vetados por la pareja en una dura carta, se espera que este libro haga un retrato halagador de la pareja, aunque temen que se trate más de un ajuste de cuentas que de una historia objetiva sobre todo lo vivido por los duques de Sussex desde que iniciaron su historia de amor hasta que decidieron abandonar la familia real.