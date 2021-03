$!¿El mejor amigo del hombre es un enemigo del planeta?

¿Su simpático can es más dañino para el clima que un SUV? Esta tesis iconoclasta no es unánime, pero igualmente, los científicos piden a los amantes de los perros y gatos no mirar para otro lado: su animal tiene un impacto sobre el planeta.

En 2009, el libro “Es hora de comerse al perro” de Brenda y Robert Vale enfureció a los ‘amigos de las mascotas’. La conclusión era clara: el consumo de carne por parte de un perro de talla media impacta sobre el planeta el doble que un SUV conducido a lo largo 10.000 km.

Pasan los años y no hay acuerdo entre los científicos.

“No tengo nada contra las mascotas, hacen mucho bien a la gente (...) Pero para tomar decisiones claras, hay que contar con información”, explica a la AFP Gregory Okin, profesor de la Universidad de California Los Ángeles.

En 2017, este investigador calculó que los 160 millones de perros y gatos estadounidenses eran responsables del 25 al 30% del impacto medioambiental del consumo de carne en Estados Unidos, es decir 64 millones de toneladas de CO2.

“Muchas hipótesis inexactas (...) La mayor parte de la alimentación animal deriva de subproductos de la industria alimenticia humana”, indica a AFP Kelly Swanson, profesora de nutrición animal de la Universidad de Illinois.

Gran perro, pequeño gato