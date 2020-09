$!El minimalismo, ¿tendencia o estilo de vida de las nuevas generaciones?

“El minimalismo actual es flexible, aboga por calidad de vida, desapego a lo material, por lo que la idea de costosas inversiones en mobiliario que duren toda la vida y que representan el viejo lujo del exceso y el derroche no se alinea con la nueva demanda de un consumidor que es un ciudadano global, más consciente, más prudente, puede mudarse de un día para otro a una ciudad o país distintos, que busca ser práctico y vivir cómodamente, que no le teme al cambio y que necesita readaptarse constantemente. Que valora el lujo de la experiencia y no del producto”, explica Cynthia Díaz-Cohén, arquitecta fundadora de Zimplia, empresa especializada en diseñar espacios para la experiencia del bienestar y la calidad de vida.