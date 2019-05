$!El mundo a través de una postal

Al parecer la moda no es la única que se recicla. Enviar postales se ha convertido en el pasatiempo favorito de muchos alrededor del mundo, incluyendo jóvenes, muy jóvenes, que a pesar de nacer en la “era digital” sienten una gran pasión por enviar y recibir una postal. Definitivamente, hay tradiciones que regresan... ¿o será que nunca se fueron?

Un compañero de trabajo me envía un correo. Casi puedo sentir su emoción cuando lo leo. Se trata de postales. Hay personas intercambiándolas a destinos de los que probablemente nunca he escuchado antes ni tengo la menor idea de que existen. Esto se ha convertido en un movimiento gracias a un portugués llamado Paulo Magalhães, que creó una plataforma para poder recibir más postales, llamada postcrossing.

Según me cuenta, este suceso que parece sacado, al menos, del siglo pasado, está ganando muchos adeptos en todo el mundo, incluyendo nuestra media isla (él, un tipo de redes y algoritmos informáticos, es uno de ellos). Al final del mensaje me pasa un número telefónico y una cuenta de Instagram. Se trata de la chica que, según él, tiene la colección de postales más grande en el país. Su nombre es Valery Baré Marte, tiene 25 años, estudió medicina y vive en la ciudad corazón.

La contacto y, efectivamente, es una apasionada del postcrossing. Hicimos la entrevista y me pareció tan genuina y bien específica acerca de todo lo referente a esta práctica, que hemos decidido dejarla tal cual, para que ustedes, los lectores que no lo conocen, se inicien en este viaje que a todo el que se involucra, le resulta fascinante.

¿Cómo funciona el postcrossing?

El intercambio de postales se da de varias formas. La más popular es utilizando la página postcrossing.com donde te afilias y a través de un algoritmo te asignan direcciones a las cuales debes enviar. De una en una vas recibiendo y cada una tiene un código específico que debes anotar a un lado de la postal. Quien recibe debe registrar la postal una vez recibida y así vas creando confianza en la plataforma. De igual forma vas recibiendo y debes de registrarlas. Otra forma similar es utilizando interpals.com. Por último, a través de grupos en Facebook de “Postcrossing” e Instagram usando hashtags y descubriendo comunidades de intercambio.

¿De qué manera te enteras de este proyecto y qué te mueve a participar de él?

Realmente fue pura coincidencia. Un día revisando el Facebook me salió una publicidad de la página de postcrossing.com. Me llamó bastante la atención pero no me registré al momento. Primero salí a La Sirena a comprar unas cinco o seis postales. Me metí de nuevo al Facebook y en la sección de grupos busqué “postcrossing” y solicité a un grupo donde había unas 18,000 personas. Por ahí fui conociendo más de todos lados. Me interesó tanto que entré de lleno y busqué contactos vía Google. Tenía bastantes ganas de conseguir una postal de cada rincón y me lo propuse como objetivo. Ha sido algo increíble, y a veces hasta me asusta, de tantos lugares que he recibido cartas. Incluso gente que vive en sitios remotos como la Antártida o países en conflicto, como Siria y Libia, me han mandando postales. Es algo cómico y triste a la vez porque mucho se debe a que no hay más de 10 personas que envíen postales desde aquí. Por lo que muchos coleccionistas me ayudaban a recibir de “X” lugar a cambio de una de aquí.

He notado que el postcrossing, creado por Paulo Magalhães, tiene sus propias reglas. ¿Las sigues o vas a tu propio ritmo?

Sinceramente a mí no me gusta la plataforma. La usé por un tiempo y solo envié a través de ella unas 10-15 postales. El problema para mí es que siempre recibía de los mismos países (Alemania o USA) porque estos países tienen más cantidad de gente enviando. Como tenía esa meta de conseguir postales de todo el mundo, se me habría hecho difícil lograrlo por esa vía. Yo creo que para el que desea intercambiar como pasatiempo puede beneficiarse muchísimo de esta página. Incluso tienen forums donde la gente permuta otros coleccionables como cigarros o sellos filatélicos.

El correo local no tiene muy buena fama. ¿Das crédito de que funciona bien?

¡A mí me encanta! Ojalá pudiera escribirlo en mayúscula y resaltarlo en negrita. Para ser un país como el nuestro, con tanta desorganización en muchas oficinas gubernamentales, me he encontrado el correo bastante eficiente. Sobre todo una vez que uno entiende el proceso de envío. Me refiero a que, antes de llegar a su destino, los paquetes que uno envía van pasando de país en país por oficinas de reenvío. Se hacen revisiones de seguridad y a eso hay que sumarle eventualidades que son propias del país donde se encuentre en ese momento, como fechas festivas o asuntos del clima. Pero realmente a mí me funciona muy bien. Yo creo que de miles de postales quizás tres no me han llegado. Yo envío muchos paquetes a mis amigos por correspondencia y llega todo bien. Algunos se tardan más que otros. De igual forma, todo me llega a la casa. Muy poco se ha perdido comparando con todo lo que me llega a la puerta de mi casa. Le tengo muchísimo cariño a esas mujeres que trabajan en la sucursal calle El Sol aquí en Santiago. Ellas hasta me llaman cuando me llega algo. Igual mi cartero. Allá en el correo ya todos me conocen (jeje) y es que envío mucho todas las semanas.