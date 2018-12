$!El Nacimiento: más allá de una costumbre cristiana

Ciertamente, no hay manera de no relacionar el Nacimiento con el cristianismo, y más con la denominación católica. Sin embargo, detrás de las creencias que representa, su riqueza artesanal y artística también define tradiciones populares de los pueblos: “una de las expresiones, tanto de arte popular como arte culto (o viceversa), es precisamente la representación del Belén, que nosotros conocemos más con el nombre de Nacimiento”.

Más allá de la costumbre cristiana

Varía según el país. En República Dominicana, junto con la llegada del béisbol invernal y la salida al aire del especial radial “Cima Sabor Navideño”, se anuncia la proximidad de la Navidad, y eso significa, en muchos hogares, empezar a colocar los adornos que caracterizan esta festiva temporada, siendo los belenes uno de ellos.

Es una tradición que sigue un pueblo considerado católico, más allá de la firma del concordato. Sino porque aquel que es creyente en Dios, pero no va a ninguna iglesia, suele apuntarse entre sus filas. Por eso, bajo la falda del arbolito, colocan un pesebre, como un accesorio para embellecer o un signo que expresa su fe.

¿Cómo explicar, entonces, que el Nacimiento, puede verse como algo más que un signo de la fe de los cristianos? “El arte tiene un sentido universal y en cualquier manifestación se aprecia”, me responde reflexivo el también escritor y empresario Manuel A. García Arévalo. No niega que el simbolismo iconográfico que tiene la Navidad para el cristiano tiene mucho más sentido que para el que no lo es, pero que, de todas maneras: “las obras maestras y la calidad artística que se han logrado con el tema de la Navidad, tienen en sí mismo, un valor estético y artesanal de gran relevancia. El ver como un pueblo expresa su fe, siempre es un acto muy sensible”.

Cita un ejemplo personal, dejando entrever un llamado a la tolerancia si nos concentramos en lo positivo: “tengo mucha deferencia por la forma en que los musulmanes guardan su costumbre religiosa y el celo que tienen por ella. Creo que estamos en un punto en el que cada quien tiene que respetar las costumbres ajenas, y en el caso de la Navidad, lo que más vale, es la capacidad que tienen los pueblos cristianos para manifestar su alegría, e incluso, integrarse en la escena pascual en base a recrear el ambiente de las aldeas, el folclore nacional”.