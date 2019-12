El orgasmo femenino, más allá de la penetración

Las relaciones sexuales heterosexuales giran en torno a la penetración. Específicamente en la introducción del pene en la vagina, aunque esta actividad en un inicio no tiene nada de malo, si ambas partes están de acuerdo, sí provoca una cifra como la siguiente: 61,6% y 85,5%. La primera corresponde a las veces que ellas alcanzan el orgasmo, y la segunda, a la de ellos. Aunque no se trate de una carrera es una diferencia que hace que muchas mujeres no alcancen su propio cielo.

Muy a menudo estas cifran se manifiestan por falta de conocimiento, tanto del hombre como de la mujer, sobre los puntos o las acciones en las que ellas alcanzan el clímax.

La psicóloga y terapeuta sexual, Ana Simó, explica que el orgasmo no depende de la penetración, y que la ausencia de este durante el acto no expresa una condición de anorgasmia, sino más bien de falta de conocimiento y apropiación de la sexualidad. “La mayoría de mujeres en el mundo llegan al orgasmo sin necesidad de la penetración”, asegura la especialista.