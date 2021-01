El Patronato Nacional de Ciegos solicita ayuda para la rehabilitación semipresencial

El COVID-19 llegó para hacer del 2020 un año de transformación para todos, afectando con mayor intensidad a las personas más vulnerables de la sociedad. Esta crisis, que tocó nuestro país en marzo, cambió muchas formas de hacer las cosas, obligando a muchos grupos a mudarse a lo digital para continuar con su labor. Tal ha sido el caso del Patronato Nacional de Ciegos, que actualmente tiene en marcha un proyecto virtual que le permite educar desde la distancia con monitoreos semipresenciales.

La presidenta del Patronato Nacional de Ciegos, Alexandra Ventura, afirmó que durante los 56 años del patronato esta es la primera vez que se está realizando la rehabilitación virtual. “La rehabilitación es un entrenamiento que se realiza con todas las personas que han perdido la visión y tiene varias etapas: la primera es la de manejar el bastón para su independencia en el hábitat de su casa; en la segunda se educa para que aprendan a manejar el bastón en su entorno (entre los vecinos, el colmado, los familiares, etc.); y la tercera es ese mismo entrenamiento en espacios más amplios, aquí se les enseña a montarse en transporte público y llegar a zonas mucho más lejanas”, dijo.

Según explicó Ventura en una entrevista con Diario Libre, este entrenamiento o rehabilitación se hace de forma personalizada y no representa un costo para los no videntes ya que el centro cubre los gastos, gracias a las donaciones que reciben y las actividades con las que la institución genera fondos, aunque en la actualidad las actividades están prohibidas para prevenir el contagio del coronavirus. “Con la llegada de la pandemia el patronato se reinició, y pensamos cómo seguir, porque no podemos ni queremos parar este proceso. Tuvimos muchas reuniones y se diseñó un plan para rehabilitar de forma semipresencial”, comentó Ventura.

Para la rehabilitación de los ciegos de forma virtual es necesario contar con el apoyo de un miembro de la casa (hijo, padre, madre, etc), pero además la persona debe tener acceso a un teléfono inteligente o una computadora con la que pueda recibir las clases. “Durante los tres meses que se ha estado realizando el entrenamiento con esta metodología el patronato ha estado costeando la conectividad del profesor y del participante para que puedan tener esa fluidez que necesita el entrenamiento”, aseguró la presidenta de la entidad. En esta nueva modalidad el patronato no ha detenido sus entrenamientos y, a pesar de estar llevando un plan semipresencial, cada uno de los cientos de personas beneficiadas reciben una supervisión virtual constante que se complementa con la evaluación presencial del profesor una vez por semana. “Este programa actualmente está beneficiando a cientos de personas en 15 provincias del país exitosamente. Los resultados que llevamos desde septiembre a diciembre han sido favorecedores”, cuenta Ventura.