El poder de la gratitud, una "varita mágica" guardada en el corazón

Hoy el pueblo cristiano conmemora la muerte de Jesús como sacrificio por la humanidad, "para que tengan vida en abundancia" (Juan 10:10), lo que hace que la fecha sea propicia para dar gracias por este hermoso regalo que es la vida. Quedarse en casa es una oportunidad para reflexionar sobre la existencia y la razón de ella, aun cuando seas parte de los que no son creyentes de lo escrito en la Biblia, hay corrientes totalmente arbitrarias que fomentan los beneficios de tener un corazón agradecido.

Los coach de liderazgo y bienestar coinciden que para ser emprendedor y creativo hay que sembrar la gratitud en nuestro ser, la cual es el único antídoto contra la queja, sentimiento que es un portal para el estrés, la depresión, el agobio y otras tantas que terminan enfermándonos físicamente.

Para Paula Cabalén, coach de liderazgo, certificada por John Maxwells en la herramienta de Points of You, si deseas tener grandes logros debes ejercitar el agradecer desde el momento que abres los ojos. "No busques en los logros comienza por cosas sencillas que no tienen precio pero su valor supera el dinero, como el aire por ejemplo". Será como tener la llave a nuevas oportunidades.