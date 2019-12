$!El poder del color, según el colorista italiano Massimo Caiazzo

Conversar sobre este tema es como conversar sobre la respiración. Desde que mencionas la palabra, las personas empiezan a notar su propia respiración; se vuelven conscientes de cada vez que inhalan y exhalan. Esto mismo sucede al escuchar a Caiazzo hablar sobre el color, quien no se detiene en la clásica conversación sobre, ‘¿Qué comunicas a los demás con los colores que estás utilizando?’, sino que se adentra a responder cómo los colores inciden en nuestras emociones, estemos o no conscientes de este proceso y de sus efectos.

¿Cómo empezó su pasión por el arte?

¿Cómo comenzó este interés tan específico por el color?

Me interesé mucho en los colores además por la capacidad que tienen de mejorar la vida de las personas con poco. Solo cambiando el color puedes obtener grandes resultados sin necesitar un gasto económico enorme. Lo que me interesa del color son los efectos que pueden tener sobre la vida de la gente.

Todo comenzó cuando era un niño y jugaba con carritos. No me interesaba el color de cada carrito -si era rojo o azul-, sino ponerlos en fila... siempre con la policromía. Luego, en el liceo, mientras estudiaba filosofía, me fascinó una clase sobre “La teoría del color”, de Gette. Entendí que el color es más profundo... es un aspecto muy ligado al lenguaje, lo cual es muy interesante. Por ejemplo, la palabra ‘rosso’ (‘rojo’ en italiano) viene de la raíz sánscrita “rud” que significa sangre; de esta surgen ‘rosso, rojo, red, rouge’. ‘Nero’ (‘negro’ en italiano) viene del griego antiguo ‘necroz’, que significa ‘muerto’, refiriéndose a la ausencia de la luz y, por consiguiente, de la vida.

¿Qué le debe de sus pasiones artísticas a sus raíces italianas?

¿Cómo incide un buen diseño en un espacio y, por consiguiente, en nuestro sentido de bienestar?

Lo importante es respetar el lugar, siempre buscar la luz natural y considerar la vida cotidiana de la gente dentro de ese espacio. Cada espacio debe ser diseñado considerando el entorno natural. Por ejemplo, la utilización de colores aptos para Santo Domingo no darían el mismo resultado en Alemania. Hay que considerar el entorno. Los lugares en los que la gente hace su vida cotidiana afectan mucho su bienestar, porque no solo ellos viven sus vidas según sus emociones -estén tristes o alegres-, sino que el entorno en el que interactúan también les influencia.

En su trabajo, ¿qué rol juega la selección del color en las emociones de las personas?

¿Por qué es importante realizar estudios cromáticos? ¿Cuál es la importancia del color en la comunicación y la expresión?

El color es un elemento fundamental para comunicar; es la primera forma de comunicación. Elegir el color justo y apto determina si un producto tendrá o no éxito.

El color también nos hace pensar en símbolos... nos da ideas, y esto influye mucho en los espacios. Por ejemplo, en los hospitales se utiliza el blanco para las paredes porque da una sensación de limpieza, de un ambiente higienizado. Pero, al mismo tiempo, da una sensación de frío. Entonces, a nivel psicológico, no es totalmente positivo. Si hago un corredor azul entero, se me hará larguísimo. Pero si la pared final es roja, se me hará bien breve. Pero debo pensar cómo funcionará en invierno: un corredor azul me resultará frío, mientras que un corredor rojo me parecerá caliente.