$!El príncipe Harry consigue trabajo y participa en un especial de ‘Thomas y sus amigos’

A menos de un mes de haberse hecho efectiva la renuncia de los duques de Sussex a los privilegios de la familia real británica, se ha dado a conocer la noticia de que el príncipe Harry ya consiguió su primer trabajo fuera de la monarquía, aunque no por mérito propio, si no gracias a su abuela, la reina Isabel II.

Todo parece indicar que le seguirá los pasos a su esposa, pues el duque de Sussex, de 35 años, colaboró con Netflix para presentar un capítulo especial de ‘Thomas y sus amigos’, una serie de animación infantil basada en un popular cuento que celebra su 75 aniversario presente en la infancia de los británicos.

El capítulo, en el que Harry se encarga de hacer la introducción, titulado "Thomas and Friends: The Royal Engine”, gira en torno al personaje de Sir Topham Hatt, quien es invitado al Palacio de Buckingham para recibir un premio por el distinguido servicio al ferrocarril. Como esta es la primera vez que el tren visita Londres, se pierde y se encuentra con todo tipo de dificultades, pero eso no le impide llegar a su destino.

El especial de 22 minutos, cuenta también con la aparición en versión animada de la reina Isabel II y de su hijo, el príncipe Carlos, cuando era niño, quienes recibirán en el palacio a la famosa locomotora protagonista del cuento.

Un viaje a su niñez