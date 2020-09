$!El secreto de Gwyneth Paltrow para lucir perfecta a los 48 podría estar en su crema de ‘Goop’

Pero como toda buena empresaria, la actriz no perdió la oportunidad para patrocinar su línea para el cuidado de la piel, la cual deriva de su marca de bienestar y estilo de vida Goop. “Gracias a la increíble mantequilla para el cuerpo @Goop por hacerme pensar que todavía puedo mostrar mi cuerpo", agregó en el caption de su foto.

Las reacciones por la atrevida instantánea, colgada en su cuenta de Instagram, no se hicieron esperar. Al momento tiene más de un millón de ‘Me gusta’ y 21,200 comentarios, entre los que se encuentra el de su compañera Courteney Cox, quien además de felicitarla aprovechó para resaltar lo hermosa que se ve. Felicitación a la que se sumaron otras celebridades como Katy Perry, Naomi Campbell, Jessica Capshaw, Paris Hilton o Demi Moore, entre otros amigos y familiares.

Esto demuestra que lo que se inició como un blog en el que Paltrow ofrecía consejos de cuidado diario, se ha convertido en todo un negocio con el que le va muy bien. Y es que además de ser un portal de estilo de vida, también incursiona en la cosmética con productos como cremas corporales y suplementos alimenticios para ayudar a que las personas luzcan tan bien como ella.

Según The New York Times, se trata de una marca valorada en 250 millones de dólares, y no es para menos, pues la actriz siempre se encarga de llamar la atención del público con sus productos. Como muestra la comercialización de unas velas con olor a su vagina, cuyas existencias se agotaron el mismo día que salieron a la venta, y la vela con olor a sus orgasmos, que también fue todo un éxito en ventas.