$!El secreto de las decoraciones perfectas y sin complicaciones para videollamadas está aquí

Las videoconferencias son la mejor representación de reuniones que podemos tener en tiempos de coronavirus. Sin embargo, hay múltiples razones que podrían hacer que esta experiencia cause preocupación respecto a la ambientación, no es relevante pero válido a la hora que querer causar una buena impresión a los compañeros de trabajo, amigos, familiares y, ¿por qué no? a vecinos.

En Ikea se dieron cuenta y para exaltar su legado de practicidad habilitó una sección en su página web en la que puso fondos de pantallas gratuitos y tan bellos como los que tanto deseamos de sus catálogo, de manera que cuando vayas a hacer tu videollamada solo tendrás que elegir uno de los 30 que dispone en cinco categorías que representan áreas cotidianas de la vida: oficina, vistas, celebraciones, estancias y hasta citas románticas. ¡Bendita sea su creatividad!

Por si era poco y para que nadie tenga que preguntar a un tercero, en la misma sección hay un paso a paso para que sepas usarlo en los diferentes programas, que hasta el momento está Microsoft Teams y la revolucionaria aplicación Zoom. Hemos descargado algunos para que vayas tirándole el ojo: