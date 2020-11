$!El talento negro se impone en las pasarelas de Brasil

"Cuando era pequeña me colocaba una toalla en la cabeza y me quedaba así, pareciendo no sé que. Es un tema importante, porque nuestros niños no tendrán el cabello liso cuando crezcan y eso no es un problema, es algo lindo", reflexiona.

Un 55 % de los cerca de 212 millones de brasileños se identifican como negros, según datos del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE). Sin embargo, el debate sobre la marginación racial que sufren aún enfrenta resistencias.

Este año la Sao Paulo Fashion Week, que se realizó del 4 al 8 de noviembre en un formato virtual por la pandemia del nuevo coronavirus, impuso por primera vez como regla que las marcas adoptasen una cuota de 50% de modelos no blancos, para garantizar un casting que incluyese a negros e indígenas.

El cambio abrió las puertas para Shirley y para Gloria Maria Fonseca Siqueira, de 17 años.