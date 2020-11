$!El triste relato de cómo Meghan Markle perdió a su segundo hijo

“Era una mañana de julio que comenzaba tan ordinariamente como cualquier otro día: preparar el desayuno, alimentar a los perros, tomar vitaminas, encontrar ese calcetín perdido, recoger el crayón rebelde que rodó debajo de la mesa, atar mi cabello en una cola de caballo antes de sacar a mi hijo de su cuna”. Así inicia el relato de Meghan Markle en la columna ‘The losses we share’ (Las pérdidas que compartimos), para el diario The New York Times, que probablemente pocos imaginaron que terminaría con la confesión de uno de los momentos más tristes de su vida.

“Después de cambiarle el pañal (a Archie), sentí un fuerte calambre. Me dejé caer al suelo con él en mis brazos, tarareando una canción de cuna para mantenernos a los dos tranquilos. La alegre melodía contrastaba con mi sensación de que algo no estaba bien”, revela la esposa de Harry en el escrito, al tiempo que desvela que justo en ese momento, mientras abrazaba a su primogénito, sabía que estaba perdiendo a su segundo.