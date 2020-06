$!El video de Meghan Markle en el que habla sobre el racismo que ha tenido que enfrentar

En los últimos días el movimiento 'Black Lives Matter' (Las vidas negras importan) ha encontrado eco en todo el mundo como parte de una revelación que condena las injusticias cometidas hacia personas de color. Como si fuera poco la gran cantidad de celebridades que se han sumado a este llamado, también ha salido a relucir un video grabado en el año 2012 en el que se observa a Meghan Markle hablando sobre la discriminación que ha tenido que enfrentar a lo largo de su vida.

“Me llamo Meghan Markle y estoy aquí porque creo que es una campaña muy importante de la que formar parte. Creo que es algo muy personal para mí. Soy biracial, la mayoría de la gente no puede decir con qué estoy mezclada y gran parte de mi vida me he sentido como una mosca en la pared”, relata la esposa del príncipe Harry en el video que ha vuelto a cobrar vigencia y que formó parte de una campaña de concientización.