$!Elaine Lizardo: “Me fascina lo poderosa que puede ser la música”

Componer música para dar vida a las historias que vemos en el cine y los comerciales es parte de la labor de esta joven compositora dominicana que ya ha acumulado algunos hitos en su carrera como formar la Valencia Film Orchestra, o participar en la película animada de Warner Brothers “Pie pequeño”.

- ¿Qué tomas en cuenta al componer la banda sonora de una película o cortometraje?

El compositor tiene que transmitir qué tiene el director en la cabeza. Él es quien nos dice cómo quiere que suene y entonces yo lo traduzco en música. También leo la historia. Generalmente hacemos una sesión llamada ‘spotting session’, dónde se determinan los puntos en que entra la música, dónde va a salir y las sensaciones que debe provocar, porque realmente lo primordial va a ser la historia y la música es un soporte.

-¿Cómo llegaste a esta carrera?

Film Scoring siempre estuvo en mi cabeza porque me fascinaba lo poderosa que puede ser la música y cómo con tan solo tres notas te puede hacer sentir algo. Estudié en la Escuela Elemental de Música Elila Mena y después en el Conservatorio Nacional de Música. Poco a poco me di cuenta de que podía convertirse en mi carrera, así que empecé a investigar hasta que descubrí que en Berklee College of Music impartían Film Scoring y por ahí fue el asunto.

¿Por qué tan pocas mujeres incursionan en esa profesión?

Sí, de hecho en 2016 se hizo como un conteo y, literalmente, solo hay un 2% de mujeres trabajando en esa área en específico. Eso es muy interesante porque no creo que haya discriminación, al menos yo no la he sentido. Tenemos mucha responsabilidad porque estoy representando no solamente a mí país y a Latinoamérica, también a la mujer, por eso tengo que hacerlo bien.

¿En qué consiste el Valencia Film Orchestra?

Ese fue uno de los proyectos que siempre tuve en la cabeza. Fui a Valencia con dos intenciones: hacer un Minor en Music Technology, ya que mi carrera es literalmente 80% tecnología y 20% creatividad; y porque supe que hay muchos músicos y así tenía la oportunidad de crear la orquesta allá. Inmediatamente pisé suelo valenciano fui a los conservatorios junto a un compañero, Fernando Furones. El proyecto llamó la atención de una fundación de la Comunidad Valenciana para la Neurorehabilitación (FUVANE), nos unimos y el concierto fue benéfico para los niños de FUVANE. En Valencia nos acogieron y fue un bonito proyecto.