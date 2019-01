$!“Ellas inspiran”, un proyecto que iluminará a tus musas

Yo tenía todas las herramientas para poder hacerlo, porque me dedico a eso; tengo una compañía de filmación, y el tema realmente me mueve. Hace más de un año tuve el deseo de hacerlo, y le puse fecha.

¿Cómo describirías “Ellas inspiran”?

Historias que inspiran. El slogan que uso es: “Ellas tienen algo que contarte”, y es tal cual. Buscando el nombre, siempre decía, “Quiero un proyecto de mujeres que inspiren”, y entonces pensé que “Ellas Inspiran” era perfecto.

¿Qué tipo de historias estás compartiendo en esta plataforma?

Quiero hacer una combinación entre la mujer profesional, y también ella en su vida personal, en los problemas que enfrentamos como mujeres. Todas tenemos diferentes problemas, y en la vida siempre tendremos muchas adversidades por superar. Del otro lado está la emprendedora que logró alcanzar sus sueños profesionales, a pesar de cualquier adversidad que haya atravesado en su vida personal. Es una balanza de ambas partes, la profesional y la personal.

¿Cómo identificas a las mujeres que inspiran?

No conocía al 90% de quienes he documentado. Tengo un tiempo identificando mujeres, tratando de ver sus historias, y las contacto para documentarlas. Me mantengo en búsqueda constantemente, y también pido referencia a la gente que forma parte de la comunidad, de cuáles mujeres ellos quisieran que se documentaran. Ellos me envían un pequeño resumen de la historia de esa persona, y yo la contacto.

Tienes un post en el que se lee: “¿Quién te inspira?”, y se generó un diálogo en los comentarios de mujeres etiquetando mujeres, y sorprendiéndose al enterarse de que eran una fuente de inspiración para otra mujer. ¿Qué tipo de comunidad estás buscando crear?

Quiero a todas las mujeres, obviamente. El proyecto está dirigido a las mujeres, y que nosotras aprendamos de una y otra. De todas tenemos algo que aprender. Cualquier persona puede inspirar con cualquier cosa que haya hecho en su vida. Eso es lo bonito del proyecto, que a veces entre las amigas se dicen, “Tú me inspiras”, o comparten con una persona que ni siquiera conocen, pero que les ha inspirado a hacer algo.

Si nos contaras tu historia dentro de “Ellas inspiran”, ¿qué nos compartirías?

Tuve una infancia muy estable, pero me convertí en madre muy joven, así que tuve que madurar un poquito más rápido. Quizá eso me llevó a que ahora tenga más experiencia que otras personas de mi misma edad.

Amo todo lo que sea crear. Vivo apasionada por el trabajo que hago, que es filmación. Mi sueño más reciente fue “Ellas inspiran”, y ya es una realidad.

¿Qué planes tienes para el futuro de este proyecto?

“Ellas inspiran” luego va a evolucionar. En el futuro me gustaría llevar a esas mujeres a eventos en vivo, donde las personas puedan hablar con ellas.