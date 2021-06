Elliott Martínez: “Quiero rescatar el amor por la poesía en nuestro país”

Elliott Martínez es conocido como presentador de noticias, locutor y una de las principales voces comerciales del país, pero hay otro aspecto de él que está comenzando a despuntar: su amor por la poesía. Esta pasión la ha resaltado en “La voz de Elliott” (@LaVozdeElliott), podcast dedicado a la poesía y en el que Martínez recita poemas escritos por autores clásicos y de su propia autoría. Actualmente, este es uno de los podcasts más escuchados del país y está disponible en ocho plataformas digitales, incluyendo Apple Podcast, Google Podcast y Spotify. Aun así, este es solo el inicio de la incursión de Martínez en el mundo de la poesía.

¿Cómo surgió la idea de “La voz de Elliott”?

La pandemia regaló muchísimas cosas a múltiples personas y yo no fui la excepción. Recuerdo que cuando estrené el podcast yo quería superarme a mí mismo. Me daba mucho miedo decir que yo escribía poesía y me atreví a leer “El Silencio” en Instagram. Tuvo una acogida sorprendente y muchas personas me estaban recomendando hacer audiolibros. Sin embargo, como me dedico a la locución comercial, hacer un audiolibro es una tarea que parece simple, pero que no lo es. Me encaminé por la poesía porque es algo que puedo hacer rápido y constantemente. Trabajé con ese proyecto hasta julio del año pasado y lo retomé ahora hace unos meses. Vengo con una temporada que ya tiene un esquema, porque esa primera vez fue empírico, más del momento y de la emoción. Vengo con una especie de estrategia para ver si se puede rescatar el amor por la poesía en nuestro país.

¿Por qué crees que la gente que ha escuchado el podcast ha reaccionado de una manera tan positiva?

Hay varias razones. La gente (solamente los que he leído) habla del tema de mi timbre de voz; en algunos momentos hablo de poetas que son altamente reconocidos como Mario Benedetti, Pablo Neruda, Federico García Lorca y Julio Cortázar. Son clásicos y a las personas les gustan los clásicos. El tema es que los mezclo con música actual y, en vez de recitarlos, los hablo. Me imagino que se adapta a lo que estamos viviendo ahora y por eso tiene enganche. También traté temas de seducción y erotismo de una manera elegante y sin ser explícito. El morbo mueve.

¿Qué tipo de poemas son los más solicitados por tus seguidores?

Los de seducción, enamoramiento y los que tienen que ver con ese momento en que se termina una relación y se siente esa ambigüedad que le da a las personas sobre lo que pudo ser. Siempre lo que puede ser llama la atención, al mismo nivel que la seducción. Increíblemente el desamor y la seducción llaman más que el amor, algo irónico.