Emil Vega: “Nuestro producto nacional no tiene nada que envidiar al extranjero”

Emil Vega está feliz. Este nuevo proyecto, de la mano de CCN, no solo le ha permitido conocer de cerca las producciones de porcicultores dominicanos desde su origen, y confirmar que este producto nacional no tiene nada que envidiar al extranjero, sino jugar, inventar y crear recetas con la carne de Cerdo El Criollo al descubrir su versatilidad en la cocina, su frescura y su riqueza alimenticia. Fiel a una cocina simple, fresca pero explosiva, nadie ha gozado más que Emil al realzar con su savoir faire la calidad de este producto que, como él mismo afirma, “sorprenderá con sus ilimitadas posibilidades. Él mismo nos lo cuenta.

Los 70 cortes con que cuenta el Cerdo El Criollo se dividen en cuatro: Cortes del día a día, exclusivos, marinados y de disponibilidad limitada. ¿Qué características tiene cada grupo y cuál es la forma de cocinarlos para sacar su mejor sabor y textura en casa?

Exclusivos: son los cortes que solo se venden en Centro Cuesta Nacional. De Disponibilidad Limitada: Son los cortes en el cual la disponibilidad es limitada debido al rendimiento del corte por animal. Cortes Marinados: son los cortes que vendemos listos para cocinar. Y del día a día: son los cortes que recomendamos para el uso diario en sus casas. Dependiendo del corte vendrían las recomendaciones de cómo disfrutarlo. Gran parte de lo interesante y divertido de la carne de cerdo es que se presta para todo tipo de preparaciones. Por ejemplo, la bondiola de cerdo es ideal para estofarla (cocida lentamente), pero también resulta perfecta a la barbacoa. Las posibilidades son infinitas.

¿Hay alguno de esos cortes que sea tu favorito? ¿Por qué?

Más que tener un corte o método de cocción favorito, me fascina redescubrir cada corte y jugar con diferentes formas de cómo prepararlo. Por ejemplo, una chuleta cortada de diferentes grosores, es la misma chuleta, pero aporta sensaciones variadas al paladar cada vez que la prepares. Un día a la parrilla, otro día frita, o en guiso, sellada al sartén y terminada al horno... por lo general elijo los cortes que vienen con grasita intramuscular (marmoleo), que garantiza un sabor superior.

Has creado varias recetas para sacar partido de estos cortes, ¿crees que los secretos de la carne de cerdo estaban ocultos para los comensales dominicanos?

La carne de cerdo es sumamente versátil. Las cualidades de su carne se prestan para que sus cortes no sólo tengan una forma para poder disfrutarlos, como mencioné arriba. Por ejemplo, todos conocemos y amamos el delicioso chicharrón, que se prepara con la panza del cerdo. Pero tal vez pensamos que este corte funciona únicamente en forma de chicharrón tradicional, o sea, frito. Resulta que las características de ese corte (excelente balance entre piel gruesa, grasa y carne) es perfecta para cocinarla al horno, o estofarla a fuego lento con salsa... por ejemplo. Igual pasa con las costillas, con las chuletas, y un gran número de cortes, los cuales tradicionalmente preparamos a la parrilla, tienen enormes posibilidades: son perfectos para guisar o estofar, a la plancha o sartén... en fin, no hay límites.

La carne de cerdo está en el ADN culinario dominicano, presente en muchos de los platos de nuestra gastronomía, pero ¿hay alguna recomendación sobre qué es lo que no se debe hacer a la hora de cocinarla?

Si hay algo que he aprendido es que al escuchar el “no se debe”, debo preguntarme rápidamente “¿por qué no?”. Creo que todo lo contrario, hay que intentar, probar, salirse del molde y buscar alternativas para disfrutar los mismos cortes, o probar otros que anteriormente no te llamaban la atención. ¡Atrévete a probarlos todos! En ocasiones puede que el resultado no sea tu favorito, ¡pero también puede que te sorprendas!