$!Empieza el 2020 con buenos propósitos

Se acerca un nuevo año y todos cortan los ojos al escuchar la repetida frase “New Year, New Me” . Sin embargo... (¡no abandones el artículo!) un nuevo año -y, mejor aún, una nueva década- es la oportunidad perfecta para reflexionar sobre todas las áreas de tu vida, decidir si estás o no satisfecho, y replantear prioridades para el nuevo año y la nueva década que se asoman.

Organización

Si no la conociste por su bestseller “La magia del orden”, seguro que ya viste a Marie Kondo -y su método Konmari- en su popular serie de Netflix. De lo contrario, te la presentamos: Kondo es una gurú del orden japonesa que creó un método de minimalismo tan práctico que se ha adentrado hasta en la consumista cultura occidental. La premisa principal del método Konmari es que debes quedarte solo con las pertenencias que te inspiran alegría.

1. Categorías : Organiza por categorías, no por espacios. En vez de organizar por habitación (hoy el baño, mañana la sala), busca toda tu ropa en cada parte de la casa. Lo primero que esto hará es mostrarte todo lo que tienes. Cuando veas la cantidad de productos que tienes de una sola categoría, el shock te motivará a organizar.

3. Un lugar para cada cosa : Decide en cuáles espacios guardarás tus cosas. Kondo propone que una de las razones por la que nuestros espacios no permanecen en orden es porque no sabemos dónde va cada producto. Si cada uno tiene su lugar asignado, entonces será más fácil mantener cada cosa en su lugar.

2. Descartar : Antes de organizar es hora de descartar. Sostén cada pieza en tus manos y decide si inspira alegría (en el caso de algunos productos, es mejor preguntar si el objeto es práctico. Quizá un bolígrafo no te cause alegría, pero te ayude a escribir...)

Alimentación

El estilo de vida alimenticio nunca se queda al momento de plantearse propósitos para el año nuevo. Más que una dieta, el ayuno intermitente (Intermittent Fasting) es un patrón de alimentación que plantea que tendrás un ventana de tiempo para comer y otra para ayunar.

Esta práctica ha estado presente a lo largo de la evolución humana, ya que los cazadores y recolectores no tenían supermercados, refrigeradores o alimentos disponibles durante todo el año, por lo que se veían obligados a funcionar sin alimentos durante largos períodos de tiempo.

Considerando esto, ayunar es más natural que comer nuestras casi sagradas 3-5 comidas al día. Piénsalo, puede que en tu vida diaria prefieras no cenar o puede que no te dé hambre en las mañanas. Si sigues estos instintos y solo comes cuando tienes hambre, entonces estás ayunando intuitivamente.