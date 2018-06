En busca de un estilo de vida sostenible

Personas, movimientos, acciones. Vivir de tal forma que el planeta sufra menos y se prolongue más su vida, es posible.

Suena como un concepto complicado, pero en realidad es simple, especialmente si se toma en cuenta que hoy en día disfrutamos de acceso a distintos tipos de productos alternativos y a numerosas fuentes de información. La base de todo consiste en satisfacer necesidades básicas y llevar una mejor calidad de vida, a la vez que se minimiza el uso de recursos naturales y emisiones, para no comprometer las generaciones futuras. Te compartimos una serie de consejos e informaciones, para que te inspires y veas que no es tan difícil de llevar en tu día a día.

Sostenibilidad vs plástico

El hogar, la oficina o el supermercado. Cualquier lugar puede ser el espacio ideal para que la persona común pueda para empezar a realizar los cambios necesarios para reducir su huella de carbón y, quizás lo más importante, reducir el consumo de plástico desechable. El Foro Económico Mundial advirtió que para el 2,050 habrá más plástico en los mares que peces. Actualmente cada minuto en el mundo se compra 1 millón de botellas plásticas, fabricadas en su mayoría con polietileno tereftalato (PET), un material que puede tardarse unos 400 años en descomponerse. Estas son algunas acciones que se pueden realizar para lograr minimizar su uso:

1 No utilizar vasos ni cucharas de plástico para tomar café. Es mejor utilizar tazas y cubiertos reusables.

2 En las visitas al supermercado, en vez de fundas plásticas es preferible aprovechar las reusables, ya que brindan una opción más práctica.

3 Pregúntante cuántas veces al día necesitas consumir productos envasados en plástico desechable.

4 En cuanto a artículos con los que se pueden reemplazar el plástico desechable se puede elegir entre termos, vasos, fundas, tazas de café, entre otros.

El valor de las 3R

Aquellos interesados en la cultura de la sostenibilidad, deben familiarizarse con el concepto de las “3R”, que representan las acciones de reducir, reusar y reciclar como hábitos que todos tenemos que incorporar en nuestras vidas.

“¿Cuál es la más importante de reducir, reusar y reciclar? Reducir. ¿Por qué? Porque mientras más reduces menos tienes que reusar y reciclar”, explica Andrés Freites, director ejecutivo de EcoSupply, y añade que al reducir menos impacto haces al planeta, más pequeña es tu huella de carbono y más pequeño es el daño ambiental”.

De acuerdo a la consultora ambiental Sostenibilidad 3R (@sostenibilidad3rs):

Reusar: Consiste en aprovechar los recursos disponibles utilizándolos el mayor número de veces posible. Esto se puede lograr, por ejemplo, reusando la ropa de familiares que aún esté en buen estado o las bolsas de regalos.

Reciclar: En este caso la idea es reducir el volumen de basura emitida utilizando elementos descartados para crear otros productos que aún pueden ser útiles. Hazlo usando las botellas de cartón y plástico para crear productos como porta retratos o monederos. También se pueden comprar productos reciclados para fomentar una mayor demanda de estos.

Reducir: Es importante disminuir la emisión de residuos que contaminen al medio ambiente y el consumo de recursos naturales. Esto lo puedes hacer: utilizando ambos lados de las hojas de papel al imprimir, cerrando la llave de agua cuando no se utilice o no dejar encendido un dispositivo si no lo estás usando.