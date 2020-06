$!En busca de un estilo de vida sostenible

Sostenibilidad vs plástico

Llevar una vida sostenible suena como un concepto complicado, pero en realidad es algo simple, especialmente si se toma en cuenta cómo hoy en día disfrutamos de acceso sin precedentes a distintos tipos de productos y a numerosas fuentes de información. Este concepto consiste satisfacer necesidades básicas y llevar una mejor calidad de vida a la vez que se minimiza el uso de recursos naturales y emisiones para no comprometer a generaciones futuras. A continuación hablaremos de algunos consejos y fuentes de información para hacerlo realidad en su día a día.

-No utilizar vasos ni cucharas de plástico para tomar café, es mejor utilizar tazas y cubiertos que se pueden reusar.

Aquellos interesados en la cultura de la sostenibilidad deben de irse familiarizando con el concepto de las 3 R que representan a las acciones de Reducir, Reusar y Reciclar como hábitos que todos tenemos que incorporar en nuestras vidas.

“¿Cuál es la más importante de Reducir, Reusar y Reciclar? Reducir. ¿Por qué? Porque mientras más tú reduces menos tienes que reusar y reciclar”, explica Andrés Freites, director ejecutivo de EcoSupply. “Mientras más reduces menos impacto estás haciéndole al planeta, más pequeña es tu huella de carbono, más pequeño es el daño ambiental”.

-Reusa: Consiste en aprovechar los recursos disponibles utilizándolos el mayor número de veces posibles. Esto se puede lograr, por ejemplo, reusando la ropa de familiares que aún esté en buen estado o reusando las bolsas de regalos en vez de comprar otras, entre otros.

-Recicla: En este caso la idea reducir el volumen de basura emitida utilizando elementos descartados para crear otros productos que aún pueden ser útiles. Por ejemplo, se pueden usar las botellas de cartón y plástico para crear productos como porta retratos o monederos, también se pueden comprar productos reciclados para fomentar una mayor demanda de estos.

-Reduce: Es importante disminuir la emisión de residuos que contaminen al medio ambiente, al igual que el consumo de recursos naturales. En este caso se pueden tomar pasos como reduciendo el consumo de hojas de papel utilizando ambos lados; reduciendo el consumo de agua, cerrando la llave de agua cuando no se utilice o reduciendo el consumo de energía eléctrica al no dejar dispositivos encendidos si no se están usando.

Herramientas de medición