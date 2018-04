En el corazón de la reina de las artes escénicas

El tema le apasiona porque significa hablar de su vida misma. En la danza clásica hay un mundo cultural, de disciplina y beneficios físicos que se desarrollan a lo largo del aprendizaje. La propia persona de Veitía es un testimonio ejemplar de esto. La teoría llevada a la práctica actúa sobre la mente y el cuerpo, no solo dentro de la disciplina sino también socialmente; se aprende a destacar por méritos propios y, como parte de un grupo, actuar en pro de él, con la nobleza y el respeto que incluye el espacio ajeno. “En el ballet debes actuar en tu delimitación pero en sincronización con el compañero”. Es lógico porque surgió del corazón de la gente y su belleza admite evolución. Salió de los pasos folclóricos de los pueblos europeos, también los asiáticos y hasta de los americanos, a medida que lo han ido haciendo suyo, ya que la técnica, aclara Carlos, está al servicio del creador. ¿Qué valor aporta la danza al individuo? La conciencia del espacio, tanto individual como colectivo; respeto a los demás, disciplina, saber esperar, la importancia del cuerpo y el valor de respirar. Sus ventajas son muchas, quizás tantas que no quepan en los escritos, pero sí en los sentidos despertados y que resalta este fiel amante de la danza: “te abre a una música diferente. En clases hay ejercicios con una variedad de ritmos que te despiertan el oído pero también los músculos. ¡El ballet no es lento, el ballet es todo!”.

“¡La danza es vida! Es el canal de expresión de los sentimientos de mi corazón, la viva expresión del alma. ¡Es constancia, perseverancia, éxito y fracaso!”. Esta reconocida profesional de la danza clásica considera que en RD este arte ha ido tomando un interesante auge en los últimos diez años. En la actualidad cuenta con una oferta educativa estructurada, tanto en el sentido artístico como físico y espiritual. Recuerda que, antes, profesionalizarse en el ballet no era posible, a menos que se ingresara a una escuela extranjera. Hoy se cuenta con producciones escénicas de mayor calidad y la participación de jóvenes entusiastas que se han adentrado al mundo coreográfico de la danza moderna, neoclásica y contemporánea; además del estruendo causado por los bailarines urbanos y sus composiciones para hip hop. “Esto nos dice que la juventud verdaderamente gusta de la danza en general”. Si nos detenemos a mirarlo desde otro plano más personal, ¿qué encontraríamos? No hay que pensarlo, Alina tiene la respuesta: hallaremos estética en un arte sublime contrastado con todo lo que demanda el cuerpo: horas de trabajo y desgaste físico. “Científicamente está comprobado que la danza permite desarrollar las siete inteligencias y forma personas sensibles, disciplinadas, determinadas y saludables. Enseña a pensar”.

Para ella la danza contemporánea es un arte manifestado en la parte humana del artista, en su físico, en sus sentimientos. Sí, el bailarín debe mantener su estructura corporal en óptimas condiciones para poder ser lo más versátil posible en los registros interpretativos, pero también para provocar por medio de su imagen, ante la mirada del espectador, tanto en movimiento como en reposo. “El cuerpo humano se caracteriza por ser una unidad funcional no solo fisiológica sino psicoorgánica, donde el cerebro es el órgano en que confluye y finaliza toda acción”. En palabras de Awilda la silueta del artista comunica incluso fuera del escenario, esté o no en movimiento. “Al entrenar el instrumento (cuerpo) del intérprete se adapta para resistir las cargas de trabajo y funcionar de manera más eficiente. Este entrenamiento lleva a un cambio en todos los aparatos y sistemas, músculo esquelético, cardiovascular, respiratorio y nervioso”. Razón por la que la forma física del artista debe cambiar para explotar sus posibilidades expresivas: la regulación tónica, el ajuste postural, la alineación corporal y el trabajo de resistencia. Así se logra un estado que permite la colocación, equilibrio, sensaciones y resistencias útiles para “dominar el instrumento”. Para un intérprete, sea cual sea su disciplina, el cuerpo siempre debe estar afinado y depurado.

A pesar de la hermosura que supone la danza, no podemos darle la espalda a la realidad que hoy viven y reclaman muchos de sus representantes. En esta ocasión, en la celebración de su día no habrá presentaciones, al menos por parte del sector público, pues los salarios indignan a quienes enseñan este arte. Por suerte las clases y ensayos no se han detenido. “Para mí, como director, bailarín durante 17 años y maestro de muchas generaciones, espero poder contar este 29 de abril con buenas posibilidades que resuelvan este impase que tienen los bailarines. Que ambas partes se pongan de acuerdo. Lo que yo deseo es que nunca se detenga el desarrollo de la danza, que en vez de reunirnos para resolver conflictos nos juntáramos para festejar éxitos ”. Armando González lamenta que le haya tocado dirigir el Ballet Nacional Dominicano en estas condiciones tan difíciles que no sabe a dónde irá a parar, ya que a pesar de haber disposición no hay presupuesto para responder a estas reclamaciones. “Pero sé que hay voluntad en las autoridades”.

ParaArmando un bailarín asume la danza como un estilo de vida, que ejerce desde lo más interno de su corazón hasta su comprensión como artista. “La reina de las artes escénicas tiene un complemento en el conocimiento de la persona, mutilarla es restarle a la cultura”.

