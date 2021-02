$!En víspera del día de los enamorados, normalicemos la soltería

La sociedad propone y uno dispone... eso si se tiene la consciencia y la decisión de desafiar lo que se nos es dado como verdad absoluta. Una de esas “verdades” se cuela mucho por memes y mediante películas por estas fechas, mostrando de manera patética a una persona que vive su soltería en medio de una fecha, que se supone, celebra el amor y la amistad.

Primero debemos recordar que este día (como todos los demás) no es un día especial por sí solo, somos los que le damos -o no- la importancia, y lo más relevante: ser una persona soltera no tiene nada de patético, es obvio, pero para muchas personas parece no serlo, parecen sentirse avergonzadas frente a este imaginario social.

Sucede no solo en estas fechas que el ser soltero para muchas personas es una razón para sentir vergüenza, lamentarse o incluso percibir su valor propio más bajo si es en ausencia de una pareja. Pero nada más erróneo que eso.

La soltería es una etapa -o una decisión de vida- llena de ventajas, de momentos de plenitud, de conexión con nosotros mismos; es un espacio para invertir todo nuestro amor y energía en la persona más importante de nuestra vida, inclusive se puede pensar como una etapa de cierre y sanación de relaciones pasadas, de introspección, de aprendizaje, de construir una identidad aún más sólida, un momento para conocernos a fondo, algunas veces para hacernos mejor pareja a futuro, y espero, muchas más por el simple derecho que tenemos de ser felices sin necesitar a nadie más. Es un momento para disfrutar en silencio o inclusive para conocer a personas diversas; un momento para tomar decisiones que solo nos conciernen a nosotros mismos, para disfrutar cada momento a conciencia, sabiéndonos suficientes y completas.