$!Entérate, estos factores podrían dejarte sin dientes

Siempre deberíamos preocuparnos por la salud de la dentadura. No obstante, con la edad, surgen factores que pueden aumentar los riesgos y deben ser tomados en cuenta, como los de tipo patológico. De lo contrario, debería ser suficiente un buen cepillado después de cada comida, además de utilizar el hilo dental y enjuagues bucales, que muchos se saltan en la rutina de higiene. Otro asunto al que se le debe poner atención, si se quiere gozar de salud bucal es a “tener los dientes derechos y alineados luego de un tratamiento de ortodoncia ya que facilita la higiene y una buena salud periodontal”. A continuación, algunos factores que atentan contra la permanencia de tus dientes:

Enfermedad periodontal

Dientes amarillos

Malos hábitos alimenticios



Sarro, algunas personas lo desarrollan más que otras

Raúl Del Toro aclara que no todos tenemos los mismos hábitos de higiene oral, la misma anatomía dental, ph salivar, producción de saliva, rugosidad en la superficie externa del esmalte que causa mayor adhesión, también, hay apiñamientos dentales que facilitan el acumulo de sarro. Cada persona debe visitar al odontólogo y establecer un patrón de cuidados individualizados en caso que lo amerite, considera el también miembro de la Sociedad Dominicana de Ortodoncia, World Federation of Orthodontists, Asociación latinoamericana de Ortodoncia y miembro internacional del American Association of Orthodontists.