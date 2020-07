$!Entre Diegos, el podcast que nació en la pandemia

Además de juventud y experiencia, ¿qué aporta cada quien al podcast? Diego padre: Mi experiencia, tanto en lo recorrido como en la base para mis análisis es de gran interés para esta mezcla. Mientras, mi hijo, con su afición a la lectura desde pequeño, aporta una gran frescura y variedad. Diego hijo: Pienso que es la curiosidad por todo lo que nos une. En varios episodios le presento un tema que me parece interesante a mi padre y no le cuento nada antes de. Pero desde que arranca la conversación a mi padre le impacta la curiosidad y se ve cómo nuevos circuitos se activan en su cabeza. Sin curiosidad no hay conversación.

Mezclan política y economía, ¿de Europa o Latinoamérica? ¿Dirían que es un podcast que traspasa fronteras? Diego hijo: Los autores que nos inspiran con sus temas no tienen fronteras. Quizá nosotros lo bajamos a ejemplos concretos de algunas áreas o países. Pero no podría decir que son específicos. Diego padre: Los ejemplos apenas pintan una situación específica. Pienso que no tienen territorio y casi no tienen época determinada.

¿Por qué lanzarse con este formato y no otro? Diego padre: Hace un tiempo que compartimos audios de nuestros pensamientos. Diego hijo caminando a la universidad en Módena, Italia, donde cursaba su maestría, dictaba sus ideas y aprendizajes que me quería compartir. Y yo le respondía con otro audio. Diego hijo: Un día le dije a mi papá que podíamos compartir esas ideas en un podcast. Al llegar la pandemia ya estábamos juntos en la misma casa y decidimos grabar las conversaciones con un tema en específico.

Diego padre, ¿ha sido fácil dar el salto al tren de los podcasts al tener ya experiencia en charlas y talleres? ¿Qué diferencias has encontrado? ¿Y ventajas?

Yo tengo un canal de podcast desde el 2007. Siempre he sido un propulsor de este medio. Habiendo hecho audiolibros, participación en radio, etc. es para mí siempre fácil. Tengo que agregar que soy de aprendizaje auditivo, por lo que es una de mis vías preferidas. No tiene ventajas para todos, pero sí para los que pueden aprender mientras se mueven. Pienso que puedo expresar más rápido las ideas, y de manera más coloquial que en mis libros o artículos.

Diego hijo, ¿cómo han dado con la fórmula para crear la empatía y conexión con los oyentes?

Hay un podcast muy famoso en EEUU de Joe Rogan. Su canal en YouTube tiene 9 millones de seguidores. Justo hace unas semanas Spotify lo contrató, supuestamente, por 100 millones de dolares. Lo interesante es que Joe Rogan no es un experto. Sus invitados vienen de todos los ámbitos: científicos, políticos, luchadores profesionales etc. Cuando Joe habla él no trata de darte la única respuesta correcta a una pregunta compleja, simplemente suelta sus pensamientos a ver hasta donde llegan. Así él crea la empatía con los oyentes, porque la mayoría de nosotros no somos expertos en nada, pero nos interesa todo. Esa misma “herramienta” la tratamos de incorporar en el podcast.

¿Cuáles dirían que son las características que unen a los seguidores de "Entre Diegos?

Diego padre: Interés general. Viendo la retroalimentación noto que tenemos personas mayores, empresarios, jóvenes de 16 años, empleados medios, personas de diferentes países... quizá de todo. Creo que el querer aprender y escuchar diferentes posiciones e informaciones sobre temas de actualidad y de interés general.

Diego hijo: Así es. Amigos míos de diferentes países con diferentes profesiones me escriben y preguntan por nuevos temas. La característica que los une es la diversidad.

Se han decantado por un podcast de opinión, ¿escucharemos también entrevistas próximamente?

Diego padre: No lo sé, sí hemos invitado a algunos oyentes que, con sus sugerencias y opiniones, nos damos cuenta que están en la misma frecuencia, no obligatoriamente tienen que tener la misma opinión. Pronto grabaremos con uno de ellos que nos sugirió un tema muy actual, con mucha incidencia en el futuro de la economía. Más que pensar en entrevistar creo que serán colaboradores.

¿Qué otros podcasts les gusta escuchar a los Diegos? Recomiéndenme uno y por qué lo siguen.

Diego padre: El Lex Fridman podcast (antes se llamaba el AI podcast). Es sobre la Inteligencia Artificial, un tema muy actúal e importante. Lex no solo se concentra en ese ámbito sino que busca cada vez más allá las conexiones con otras áreas, como el ajedrez, el lenguaje, bitcoin, etc.

Diego hijo: The Joe Rogan Experience, por lo que había mencionado antes. Su gran variedad de temas y forma de filosofar.