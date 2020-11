$!¿Es la comodidad enemiga del éxito?

Escuché que la comodidad es enemiga del éxito. De inicio no entendí toda la verdad que guarda esa expresión; me invitó a pensar.

Nos da miedo perder el control sobre las cosas, nos aterra no saber qué pasará. Pensar en nuestras opciones y que todas representen un riesgo para lo seguro, un atentado para la zona de confort donde estamos residiendo. Enfrentarnos a lo incierto, sacando a flote nuestras inseguridades. ¿Qué nos está pasando?



1. Se vale sentir miedo, pero no vivir atemorizado. Tal vez tus miedos sean infundados y estés escuchando los miedos ajenos que se traducen en opiniones bien intencionadas. Imagínate entrado (a) en años, recordando cómo viviste, lo que hiciste, lo que dejaste de hacer. ¿Tienes remordimientos? ¿Cuáles son esas metas que nunca cumpliste? ¿Eran imposibles o fue falta de compromiso con tus sueños? Hoy somos jóvenes. Mañana estaremos pensando en “y si...”. Sin embargo, no podemos vivir de las decisiones no tomadas.

2. Confundimos la felicidad con la comodidad. Nuestra carrera por crecer se detiene cuando sentimos que hemos satisfecho nuestras necesidades, las básicas y las no tan básicas, cuando tenemos lo necesario. ¿Somos felices o estamos cómodos? La tan mencionada zona de confort es una zona mental donde no se tiene sentido de riesgo, donde nos sentimos seguros.

3. Avanzarás hacia el crecimiento o retrocederás hacia lo seguro. Lo incierto aterra, invitando a regresar por donde se vino, al lugar conocido, no necesariamente bueno. ¿Y si convertimos el miedo en motor para avanzar? Que nos motive el deseo de no querer permanecer asustados. Hay que emprender el camino a la búsqueda de respuestas, calcular riesgos, mudarnos de la conformidad. Ve paso a paso, recuerda que la enciclopedia comenzó por la pagina uno.



La autora Mery Santana Heredia es economista-investigadora