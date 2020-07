$!¿Es seguro quedar embarazada en tiempos de COVID-19?

El pasado mes de junio se celebró el Mes Internacional de la Fertilidad, una iniciativa de la Asociación Americana de Fertilidad para educar sobre la importancia de la planificación reproductiva y concientizar respecto a los factores que pueden causarla. Este año, dado que nos encontramos en plena pandemia, el tema central fue el embarazo y las esas dudas que pueden surgir con relación a él y este nuevo virus.

Según la clínica de Fertilidad IVI en España, el contagio por COVID-19 se produce a través de la unión del virus con receptores en las células respiratorias o intestinales. Hasta el momento el virus no se ha encontrado en muestras de semen y es poco probable que se encuentre en óvulos. A esto se agrega que las mujeres en estado de gestación no parecen tener un mayor riesgo de infección o de tener síntomas más graves que la población general.

En cuanto a la lactancia, la Organización Mundial de la Salud, OMS, ha dejado claro que hasta la fecha no se ha revelado la transmisión de COVID-19 a través de la leche materna ni el amamantamiento, por lo que no existen motivos para evitar la lactancia ni interrumpirla. Ahora bien, en caso de que la madre sea positiva a la afección, debe cumplir con ciertas medidas preventivas, como lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o con un gel hidroalcohólico, especialmente antes de tocar al bebé; utilizar una mascarilla médica durante todo contacto, en particular mientras lo amamanta; cubrirse la boca y la nariz con un pañuelo al estornudar o toser y desecharlo.