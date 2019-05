$!Espido Freire: “Salió el sol y me deslumbró en los ojos. Para mí eso es el libro”

Espido Freire (Bilbao, 1974) es reconocida como una de las voces más interesantes de la narrativa española. Debutó como escritora con “Irlanda”, novela que recibió una espléndida acogida por la crítica y fue galardonada en 1998 con el Premio Millepage otorgado por los libreros franceses a la novela revelación extranjera. Un año después obtuvo el Premio Planeta con “Melocotones helados”. Se convertía con veinticinco años en la ganadora más joven en la historia del galardón con la cual obtuvo también el “Qué Leer” 2000 a la mejor novela española. En el año 2007 fue la ganadora del XXXIX Premio Ateneo de Sevilla por su novela “Soria Moira”. Premio Azorín 2017 por su novela “Llamadme Alejandra”, Espido Freire es todo un hito del panorama literario español.

Su labor en redes sociales y como creadora de contenidos digitales la ha hecho ganadora del premio Influencers. En 2018, con motivo de la celebración de su 20 aniversario en el mundo literario, ha publicado un relato que va acompañado de un perfume, “Floral”. En esta entrevista comparte para los lectores de Estilos su faceta de “escritora como lectora”.

Describe en pocas palabras tu encuentro con el libro.

Salió el sol y me deslumbró directamente en los ojos. Para mí eso es el libro.

¿Cuál es tu personaje literario preferido?

Hamlet, desde que era una niña. Han pasado los años y no ha cambiado.

¿Qué libro regalarías a ciegas?

“Crimen y Castigo”. Nunca falla.

Menciona tres escritores que hayan ejercido una fuerte influencia sobre ti.

Jane Austen, Gabriel García Márquez, J. Eugenides.

Cuando escribes, ¿tú decides el tema o este te elige a ti?

Elijo. O eso creo.

¿Cuáles son los géneros que sobresalen en el conjunto de los libros que posees?

La novela, sin ninguna duda. Clásicos, sobre todo.

Si una tormenta tomara por asalto tu biblioteca y solo pudieras rescatar cinco obras, ¿cuáles serían estas?

Da igual. Solo conservo libros de los que realmente estoy orgullosa de haber leído, de manera que escoja los que escoja merecerán la pena.

¿Qué libro de los que habitan en ella te hubiese gustado escribir?

Cualquiera de las tragedias de Shakespeare. O Anna Karenina.

Borges expresó: “La lectura es una de las formas de la felicidad y no se puede obligar a nadie a ser feliz”. ¿Crees que esa felicidad se puede contagiar?

No estoy segura. Pero con sentirla yo y ser feliz creo que no hago daño a nadie.

¿Qué libro amaneció contigo hoy?

La última novela de Philip Claudel.

¿Si fueses un libro, cómo te llamarías?

“Odisea”.

¿Qué eslogan propondrías para una campaña nacional de lectura?

Lee y haz lo que quieras.