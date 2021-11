$!¿Estás en una relación de maltrato psicológico? Señales para identificarlo

“Todas estas conductas, de ser recibidas de manera frecuente e impredecible por la pareja que dice amar dan paso a consecuencias significativas para la mujer, que es el objeto de la violencia”, señala. Dentro de las consecuencias destaca dos tipos: las físicas, que, por lo general, son las más fáciles de identificar, como cortes, moretones, fracturas, entre otras señales, y las psicológicas, las cuales no son fáciles de reconocer, en especial dentro de las relaciones íntimas.

En ese sentido, el especialista pone el siguiente ejemplo, que, si bien es ficticio, recoge las anécdotas de diferentes mujeres sobrevivientes de violencia:

Imagina llegar a casa luego de una jornada de trabajo, ver a tu pareja sentado frente al televisor, aún no ha ayudado a los niños con sus tareas o realizado la cena, ya que esto no es algo que “le corresponde a él”. Cuando le comentas al respecto, su falta de respuestas te hace entender que no te escuchó, insistes y alzas la voz levemente, pero al ver la mirada atenta de tu hijo de seis años, quien se encuentra aún más lejos que tu pareja, comprendes que no es que no te escucha, sino que te está ignorando. Ya en la noche, al querer hablar al respecto, riéndose te dice que él nunca ha sido indiferente y que quizá lo imaginaste. Cuando deseas hablar de la división de tareas, te acusa de siempre de “querer armar un lío durante las noches”. Te enojas e insistes en hablar al respecto, pero su respuesta es una agresión física hacia tu persona, la cual te silencia de inmediato. Debido a esto, la conversación termina ahí, entre el dolor, las lágrimas, el miedo y la tristeza. Cada día que pasa, te sientes menos comprendida, más asustada, cargada y sola; el estrés sigue aumentando. Hasta que aparecen la ansiedad y la depresión, te arropan tanto que ya no diferencias entre tu persona y la ansiedad o la depresión, se han vuelto una sola, ya no eres “Francia la proactiva”, ahora eres una persona sudorosa, a la defensiva, irritable, temerosa, insegura, desmotivada, distraída y triste.