$!¿Estás padeciendo el síndrome del impostor?

¿Te has preguntado por qué sientes que no mereces los halagos que otros te atribuyen por tu esfuerzo y capacidad, el éxito, el resultado que has obtenido, o por el puesto que has obtenido? Esto viene junto a muchas otras actitudes que no solo pueden provocar tu parálisis en nuevos y exitosos proyectos, sino que también te atormenta pensar que todos los días “alguien” puede descubrir tus fuentes de conocimiento.

“¿Dónde saqué esta información?” “No soy tan bueno/a” “Tengo miedo de que piensen que soy un plagiador/a” “Aún no está listo”, y muchos otros pensamientos que arrojan una inseguridad crónica, son los que te pueden estar arropando en estos momentos. Pero tranquilo/a, este trastorno es más habitual de lo que parece, y siete de cada 10 personas lo han sufrido alguna vez en su vida, según la doctora Valerie Young.