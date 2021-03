$!Estas son las claves para llevar una dieta sostenible en el tiempo

Para el también experto en medicina deportiva, el régimen ideal se define en dos palabras: variedad y calidad. Una buena dieta debe incluir comidas variadas y no ser extremista, para evitar caer en la tentación de romperla y basarse en alimentos de alto valor nutricional. Y aunque lo mejor sería dejar de lado los procesados, como el pan, el azúcar y los embutidos, lo importante es controlar las cantidades y cerciorarse de que todo lo que se consuma sea de la mejor calidad posible.

Si la intención es perder grasa y mantener la masa muscular, el nutriólogo dice que es obligatorio combinar dieta y ejercicios, pues hace falta estimular la masa muscular con ejercicios de fuerza. “No es que correr o hacer cadio sea malo, pero si no lo combinas con la parte de fortalecimiento, no vas a perder grasa, sino músculo y masa corporal”, dice. A eso añade que la clave está en implementar poco a poco ejercicios de fuerza hasta que el cuerpo se acostumbre.

Antes de optar por cualquier dieta, tanto Hiedy como Richard recomiendan consultar con un especialista, pues lo que funciona para alguien no necesariamente es ideal para todos. “Por ejemplo, un paciente con ácido úrico elevado, diabetes o problemas de tiroides no debería practicar el ayuno intermitente porque altera su metabolismo y pudiera afectar su ácido úrico”, dice Richard, para luego explicar que así pasa con el resto de las dietas populares: no van dirigidas a todo público.

¿Cómo lograr los resultados deseados llevando un plan alimenticio? Debes dormir correctamente, ya que toda dieta o ejercicio que se hace en el día funciona mientras duermes; regular un horario para cada comida, pues en función de la ingesta de alimentos el reloj interno se encarga de establecer ritmos para la digestión y absorción de nutrientes; e involucrar a toda familia, para que no terminen saboteando tu propósito de un estilo de vida saludable.