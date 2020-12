$!Estas son las razones por las que las mujeres son infieles, según estudio

Los problemas de comunicación, falta de amor o atracción hacia otra persona son los detonantes principales de una infidelidad femenina. Y es precisamente el hecho de que haya sentimientos de por medio lo que hace de esta traición, a diferencia de la de los hombres, más peligrosa para la estabilidad de la relación. “La mayoría de las mujeres no buscan exclusivamente una satisfacción sexual cuando deciden ser infieles, sino que quieren añadir pasión y romanticismo a sus vidas”, reseña el blog Psicología y Felicidad.

De acuerdo con una investigación realizada por la Universidad Nacional Autónoma de México, las razones son muy parecidas a las de los hombres: monotonía en la relación, deseo de satisfacer las necesidades sexuales con otra persona, venganza o simplemente para vivir la adrenalina que eso conlleva. No obstante, en la mayoría de los casos, influye un factor común: los sentimientos.

En otro punto que difieren hombres y mujeres es en la edad para ser desleal a su pareja. En el caso de las féminas, estas tienden a poner los cuernos una vez cumplen los 40 años, un etapa en la que, según estudios, necesitan sentir que todavía no han perdido su juventud. Por otro lado, los hombres empiezan a sentir la necesidad de ser infieles al llegar al cambio de década, siendo los 29 y 39 las edades más comunes.

La buena noticia es que las mujeres, al ser más expresivas y sentimentales, tienden a dar señales de que no se sienten completamente a gusto en una relación. Frases como “las cosas no son como antes” o “me siento sola” son las que dan indicio de que hay aspectos por mejorar como pareja, y es casi seguro de que, si se les presta atención a tiempo, no habrá motivos para caer en una traición.