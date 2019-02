$!Este es el nuevo lenguaje del amor si buscas (o tienes) pareja

Cada palabra es una unidad lingüística que sirve como base de la comunicación y el material que se utiliza para darle forma a ideas y sentimientos, pero, como si fueran una entidad viva, la jerga moderna evoluciona con cada generación y enriquece su repertorio con nuevas palabras. Esto se nota especialmente durante el rito del cortejo porque no estar al día con el uso apropiado de ciertas palabras puede, por ejemplo, complicar el acto de expresar un sentimiento o un deseo. A continuación veremos algunos ejemplos de estas “nuevas” palabras y su significado actual.

Talking

Vamos a empezar con la que aparenta ser la más fácil de todas pero que recientemente ha obtenido un significado adicional, Talking, o hablar, ya no solo se refiere a tener una conversación sino también a la etapa intermedia en que una persona no está saliendo con alguien oficialmente, pero salen, están durmiendo juntos y todos sus amigos saben que están juntos. En otras palabras, “hablar” se refiere a una pareja bastante exclusiva pero que no se ha formalizado oficialmente.