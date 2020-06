$!Estilos de decoración ¿con cuál te identificas?

No hay que engañarse, existen personas que tienen inclinación por varios estilos, pero si lo analiza bien, uno es el que concentra todo lo que se busca. Solo es cuestión de saber identificarlo. A continuación, una descripción de cinco tipos de decoración por si estás pensando darle un cariñito a tu hogar en estos días.

Retro. Su concentración es evocar una época sin parecer una copia exacta de ella. Consiste en que tus elementos principales representarán ese momento, las más usuales son las épocas de los años 20, 70 y 80 por ser las de más grandes cambios en todo. La primera es atrevida, brillos, espejos y tonalidades neutrales la protagonizan; en tanto que si lo que quieres es traer los años 70 auxíliate en los espejos de diferentes tamaños, pero priorizando en la forma redonda; los estampados en los cojines también te favorecerán en esta misión. ¿Prefieres los 80s? Pon tu mente en modo diversión y aplica a tu hogar colores, estampados a raya, explosión de color en cortinas, cojines y manteles; incluso colores en la madera de los muebles. En verdad no es una gran inversión de dinero, pero sí de imaginación y creatividad.

Rústico. Es una oda a la esencia del campo y la naturaleza, aunque con la crítica de no ser tan pro natural ya que para lograr este estilo se requiere algún tipo de tala para utilizar la madera en forma bruta para lograr una sencillez salvaje y muy natural. Los tonos verdes, marrones, gris, dorado y beige son los aliados de este concepto, al igual que los elementos artesanales que traen a la memoria las casas antiguas, lo cual no significa que sea un estilo ambiguo, muy por lo contrario, cada día tiene más amantes a él por la comodidad y simplicidad que ofrece. La utilización de piedras da un plus a este encantador estilo.