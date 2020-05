$!Esto es lo que ocurre cuando lavas los huevos

En ese sentido hay que reconocer que los misterios del huevo han creado controversias de generación por generación; la más reciente parece haberse esclarecido luego de enfrentar a los expertos en nutrición ¡¿un simple huevo?! sí,- a veces quemamos las pruebas sencillas de la vida- los estudiosos buscaron las respuestas a la interrogante del por qué no deben lavarse los huevos, ni antes de cocinarlos, pero tampoco previo a entrarlo a la nevera. Esperemos que hayan tomado en cuenta que es del trasero emplumado de una gallina que salen.

En caso de quererlo lavar de todos modos. En las cuestiones de higiene hay quienes no dan su brazo a torcer, si eres de este grupo y hasta aquí todavía dices "yo lo seguiré lavando", Ok, respetamos tu decisión poniéndote una opción alternativa, no ideal: hierve agua y cuando esté tibia úsala para lavar con jabón tus huevos, seca y guarda en la huevera.