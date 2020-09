$!Estos grupos alimenticios reducen el riesgo de desarrollar enfermedades como cánceres y tumores

Cada vez son más los factores que causan enfermedades agresivas como los cánceres y los tumores. Muchas personas se atreven a asegurar que en la comida está el secreto para evitarlas o tenerlas; pero la verdad es que solo disminuye o aumenta el riesgo en ambos casos. No es solo que se come, es lo que se respira, lo que te pones en la piel y todo el estilo de vida que depende mucho de la decisión social, es decir que tu salud no solo depende de tus decisiones sino también de la del mundo que te rodea, ¿cómo controlar eso?

De aquí que “comer no cura el cáncer” cuando ya ha hecho acto de presencia en nuestro organismo. Pero sí puede ayudar a prevenir su aparición con la práctica de un estilo de vida saludable como nutrirse con alimentos antitumorales, aclara la oncóloga Paula Jiménez-Fonseca; agregando que: “La agresividad del cáncer es tal, que solo con la alimentación no es posible ganarle la batalla”, asegura, por eso nunca debe convertirse en una alternativa a los tratamientos oncológicos, aunque sí puede ayudar a sobrellevarlos potenciando el sistema inmune y evitando la desnutrición.

En su libro “Comer para vencer el cáncer” (Ediciones Nobel), escrito junto a la química y experta en nutrición Belén Álvarez, la oncóloga del Hospital Universitario Central de Asturias, en Oviedo, aborda los hábitos de vida saludables para prevenir el cáncer, consejos para preparar y conservar los alimentos y nos detalla los alimentos antitumorales, frente a otros claramente perjudiciales. En él se revelan los grupos de alimentos que ayudan a mantenernos saludables por su alto contenido en vitaminas y, por tanto, disminuyen el riesgo de padecer las mencionadas enfermedades.